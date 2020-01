Le Sardine saranno in piazza a Bibbiano per sfidare Salvini: il sì dopo un’assemblea con Santori e i residenti (Di lunedì 20 gennaio 2020) È stata confermata per giovedì alle 19 a Bibbiano, paese simbolo del caso affidi, la contromanifestazione delle Sardine, in concomitanza – in una piazza adiacente – col comizio di chiusura della campagna elettorale da parte della Lega, con il leader Matteo Salvini e la candidata governatrice alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni. La decisione è arrivata durante un’assemblea pubblica convocata dal movimento al teatro Metropolis di Bibbiano, per chiedere ai cittadini il parere sull’organizzazione. Un lungo convinto “sì” partito dalla platea, dov’erano presenti circa 300 bibbianesi, ha risposto alla domanda di Mattia Santori, presente alla serata. Una riunione indetta dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla piazza davanti al municipio, contesa tra le ‘Sardine’ che avevano prenotato da settimane e la Lega ... open.online

