L’attore Alex Belli aggredito dall’ex marito della sua attuale fidanzata Delia Duran: “Ecco la verità” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alex Belli, violenza a lui e alla fidanzata Delia, la verità: “Nerozzi non è andato fino in fondo” Nel corso della puntata del programma condotto da Barbara D’Urso Live – Non è la d’Urso di domenica 19 gennaio 2020, si è tornato a parlare dell’attore Alex Belli (Alessandro GaBelli), e della fidanzata Delia Duran, i quali sostengono di essere stati aggrediti e picchiati dall’ex marito di Delia, Marco Nerozzi. Marco Nerozzi ha smentito le accuse della coppia e si difende dicendo di non avere mai aggredito Belli e Duran. Alex Belli ribatte invece raccontando nel salotto di Barbara D’Urso che l’aggressione non è andata fino in fondo, ma la vicenda è in mano agli avvocati. Nella ricostruzione dei fatti, Delia Duran si sarebbe incontrata con il suo ex Marco Nerozzi al tribunale di Ravenna, quest’ultimo avrebbe aggredito lei e Alex ... tpi

Alex Belli chi è | carriera | vita privata del L’attore : Attore, modello e fotografo, scopriamo chi è Alex Belli , famoso soprattutto per aver interpretato Jacopo Castelli di Centovetrine All’anagrafe Alessandro Ga Belli , nasce il 22 dicembre 1982 a Parma dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli, motivo per cui è un grande appassionato di equitazione. Ottenuto il diploma da geometra, frequenta il Conservatorio per perfezionarsi […] L'articolo Alex Belli chi è | carriera | vita ...

Grey’s Anatomy - storico addio ad Alex : parla L’attore Justin Chambers : Grey’s Anatomy , la serie medical più longeva della storia, dice addio ad Alex , uno dei suoi personaggi più importanti. Ne ha parla to Justin Chambers Un vero e proprio shock per gli appassionati di Grey’s Anatomy e di serie Tv. La 16ma stagione della storica serie medical dovrà dire addio al personaggio di Alex . Una defezione enorme, […] L'articolo Grey’s Anatomy , storico addio ad Alex : parla l’attore Justin Chambers ...

Paura per Alex Belli e Delia - aggrediti e costretti al Pronto soccorso. La rabbia delL’attore sui social : “Non sei un uomo!” : Una brutta storia ha visto coinvolti Alex Belli e la compagna Delia Duran. La coppia, fresca di uscita dall’isola delle tentazioni dove il loro amore si è consolidato, è stata vittima di un bruttissimo episodio. Alex Belli e Delia Duran infatti sono sono stati aggrediti dall’ex della modella. A raccontare il triste episodio è stato lo stesso attore che ha pubblicato una serie di Stories Instagram narrando a grandi linee quanto accaduto. Sempre ...

