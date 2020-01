La figuraccia di Matteo Salvini sul rispetto delle donne (l’ultima di una lunga serie) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ieri a Non è l’Arena dallo zio Massimo Giletti Matteo Salvini ha voluto dire la sua sulla questione Junior Cally. Il rapper che si esibirà a Sanremo ma che non è gradito al presidente della Rai Marcello Foa perché nella canzone che porterà al Festival c’è una barra dedicata al leader della Lega. Ma non è di questo che ha parlato Salvini, ma di una vecchia canzone di Junior Cally dai contenuti sessisti. In un tweet il capo del Carroccio ha sintetizzato così il suo pensiero: «a proposito mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana». A proposito di sessismo: è peggio Junior Cally a Sanremo o Matteo Salvini in Parlamento? Non ci interessa qui difendere una canzone di Junior Cally o le sue scelte artistiche. Ci interessa qui parlare di ... nextquotidiano

