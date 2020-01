Judy: Renée Zellweger da record ai SAG Awards 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Renée Zellweger si aggiudica il SAG Awards 2020 come miglior attrice protagonista per Judy, segnando il record come prima donna a vincere tre premi SAG per il cinema. L'attrice Renée Zellweger ha vinto ieri sera il premio SAG Awards come miglior attrice protagonista, grazie alla sua interpretazione in Judy diretto da Rupert Goold, stabilendo un record come prima donna e come seconda persona dopo Daniel Day-Lewis a vincere tre singoli premi SAG per il cinema. Renée Zellweger ha aggiunto questo premio ad altri due SAG Awards, uno vinto per la sua interpretazione in Chicago nel 2002 e l'altro per Ritorno a Cold Mountain, nel 2003. L'attrice, grazie al ruolo di Judy Garland in Judy, ha già vinto il Golden Globe per la sua interpretazione ed è, al momento, ... movieplayer

