Il barbatrucco di Salvini sulla Gregoretti (Di lunedì 20 gennaio 2020) «Amici, ho deciso. Domani chiederò a chi è chiamato a farlo, e anche ai senatori della Lega, di votare per mandarmi a processo»: Matteo Salvini a Cervia ha annunciato di aver cambiato idea per la miliardesima volta sulla nave Gregoretti e sul voto che oggi nella Giunta per le autorizzazioni a procedere certificherà l’orientamento dell’organo preposto in attesa che il Senato si esprima sull’accusa di sequestro di persona. Il barbatrucco di Salvini sulla Gregoretti Riassunto delle puntate precedenti: la maggioranza ha chiesto a più riprese di rimandare il voto sulla Gregoretti di una settimana per evitare di far fare al Capitano la scena della vittima prima delle elezioni in Emilia-Romagna. Un voto ha però sancito che si sarebbe votato oggi alle 17 grazie alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, che si è presentata a votare nonostante l’irritualità della ... nextquotidiano

