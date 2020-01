Gossip Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez contro Carlotta: “Non ti capisco” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Carlotta Maggiorana al GF Vip si commuove. Ivan Gonzalez: “Non ti capisco” Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione per l’avvicinarsi della quinta puntata, in onda questa sera lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5, ha buttato nello sconforto Carlotta Maggiorana. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a delle confidenze con Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. La ragazza sente molto la mancanza della sua famiglia e si trova in difficoltà ad aprirsi nella Casa e con i suoi coinquilini. Clizia Incorvaia, invece, le ha consigliato di dare il suo contributo perchè altrimenti non avrebbe senso stare al GF Vip: “Bisogna stare qua con lo spirito giusto”. Più duro è stato Ivan Gonzalez, il quale ha affermato: “A volte non ti capisco. Prima vedo che hai voglia di continuare e poi cambi umore”. Non è facile per nessuno convivere con 19 ... lanostratv

