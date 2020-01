Fabio Fognini: “Quando c’è il primo biglietto della Emirates?”. Ligure poco motivato agli Australian Open 2020? (Di lunedì 20 gennaio 2020) 6-3 7-6 (3) 1-0: è questo il punteggio del match valido per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra l’americano Reilly Opelka e Fabio Fognini. La partita è, al momento, interrotta per via della pioggia che sta cadendo su Melbourne. Il match, infatti, si è tenuto sul campo della 1573 Arena (outdoor) e dunque la perturbazione in corso ha costretto gli organizzatori a fermare tutto in attesa di miglioramenti. Una prestazione, al momento, sottotono quella di Fabio, in una versione a metà tra il nervosismo e l’apatia. Non è un caso che nelle fasi più concitate del confronto, preso dallo sconforto di un punteggio poco favorevole, il tennista di Arma di Taggia si è rivolto al proprio angolo, chiedendo quale fosse il primo volo disponibile per tornare a casa: “Quando c’è il primo biglietto della Emirates?“, le parole di un Fognini quasi rassegnato ... oasport

