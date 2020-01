Disintegration in un nuovo trailer che ci prepara alla beta del progetto del papà di Halo (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'ambizioso shooter di V1 Interactive, Disintegration, è ancora lontano dal lancio, ma tra poco i giocatori potranno testare il titolo con la beta tecnica che sarà pubblicata alla fine di questo mese.Il publisher Private Division ha recentemente pubblicato un nuovo trailer incentrato sulla beta, che mostra anche un sacco di gameplay. La beta chiusa sarà disponibile dal 28 gennaio al 29 gennaio, mentre la beta aperta sarà live dal 31 gennaio al 1 febbraio. "Durante le fasi beta sarà possibile provare 2 delle 3 frenetiche modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo. In Retrieval, la prima modalità di gioco, 2 squadre competeranno in 2 round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l'altra squadra sarà in difesa. Nella seconda modalità, Control, le 2 squadre ... eurogamer

