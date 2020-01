Calciomercato Inter, è fatta per Moses (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'esterno nigeriano è in arrivo a Milano: martedì previste le visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. foxsports

DiMarzio : Il @ChelseaFC ha autorizzato le visite a #Moses con l’@Inter per domani, in serata il giocatore a Milano: confermat… - DiMarzio : #Calciomercato | Nei prossimi giorni, l'#Inter può chiudere per gli arrivi di #Eriksen e #Moses - DiMarzio : #Inter - #Moses, le ultime sull'operazione e la conferma del ds Ausilio ??? -