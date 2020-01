Addio alla Famiglia Reale, Harry è partito in queste ore per il Canada (Di lunedì 20 gennaio 2020) Harry è partito in queste ore per il Canada: lo rivela la Bbc Il principe Harry è partito per il Canada per ricongiungersi alla consorte Meghan e al figlio Archie, dopo la formalizzazione della decisione concordata con la regina e il resto dei Windsor di rinunciare dalla primavera allo status di membro attivo della Famiglia Reale britannica assieme a Meghan. Lo riferisce il royal correspondent della Bbc Nicholas Witchell citando fonti del palazzo. Il passo indietro dei duchi di Sussex è legato alla decisione di avere una vita più tranquilla e suddividersi ora fra Regno Unito e Canada. Leggi anche: Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali: l’annuncio di Buckingham Palace Harry e Meghan rinunciano al titolo Reale: cosa succede adesso tpi

vogue_italia : Jean Paul Gaultier annuncia che la sfilata Haute Couture di mercoledì prossimo sarà l'ultima ??… - dragoanton : Addio alla colonscopia e alla gastroscopia: in arrivo l'esame non invasivo - fseviareggio : RT @cotoelgyes: Addio alla madre che sfidò il razzismo col figlio mulatto avuto dal soldato -