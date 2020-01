WhatsApp down, problema con messaggi vocali: cosa sta accadendo (Di domenica 19 gennaio 2020) Problemi per chi sta utilizzando WhatsApp in questo momento, soprattutto con gli audio registrati: cosa sta succedendo? Gli utenti di WhatsApp stanno riscontrando in questi momenti alcuni problemi seri nell’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea. In particolare il problema si sta verificando con gli audio registrati, una delle peculiarità principali del social di messaggi di proprietà … L'articolo WhatsApp down, problema con messaggi vocali: cosa sta accadendo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

azulej0_ : ma c’è il whatsapp down o solo a me non va? - AryAryanna_ : whatsapp down???????? sì #whatsappdown. e ogni volta penso che sia il mio telefono, daje così - cat_alessia : La linea ce l’avete buona. Il cellulare non s’è sfasciato. Whatsapp è down. Quindi iniziate pure ad andare in panic… -