Virus in Cina, è mistero: i casi sarebbero 1.700 a Wuhan (Di domenica 19 gennaio 2020) Il misterioso Virus che ha causato un focolaio a Wuhan, in Cina, avrebbe contagiato circa 1.700 persone, e non 50 come era sembrato. PECHINO – E’ massima allerta in Cina a proposito del focolaio scoppiato a Wuhan. I contagi del “Virus misterioso” sarebbero infatti 1.700 e non 50, come era parso in un primo momento. I contagi Lo affermano gli scienziati dell’Imperial College di Londra, in base a un calcolo che tiene conto del fatto che tre casi sono stati “esportati” all’estero. Due casi dell’infezione, dovuta a un coronaVirus parente della Sars, si sono verificati in Thailandia e uno in Giappone. Il focolaio è a Wuhan, città cinese con 11 milioni di abitanti e un aeroporto internazionale. Intanto proprio la Cina riferisce di 17 nuovi casi del misterioso Virus simile alla Sars, di cui tre in gravi condizioni, aumentando le ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - Agenzia_Ansa : Cina, altri 17 casi del virus misterioso simile alla Sars - repubblica : Cina, possibili 1700 casi di infezione legati al nuovo virus. 'Allarme da non sottovalutare' [aggiornamento delle 1… -