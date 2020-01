Salvini a Maranello: “Il voto è una scelta di vita”. Zingaretti: “Borgonzoni debole e finta” (Di domenica 19 gennaio 2020) Matteo Salvini a Maranello. Il leader della Lega cita Enzo Ferrari: “La mia vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare”. Maranello (MODENA) – Matteo Salvini a Maranello. Il leader della Lega in uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale va a casa Ferrari insieme alla candidata Lucia Borgonzoni: “Quello del 26 gennaio – conferma l’ex ministro dell’Interno – non è un voto regionale ma una scelta di vita. Sono convinto che domenica prossima questa Regione sceglierà il futuro perché il Pd è il passato“. Matteo Salvini ‘cita’ Enzo Ferrari Durante il suo discorso Matteo Salvini ha citato anche Enzo Ferrari: “La mia vittoria più bella è quella che deve arrivare e quindi sogniamo. Uno dei successi più belli sarà in Emilia-Romagna il 26 gennaio perché sarà una data storica“. E conferma ... Leggi la notizia su newsmondo

