Raphael Gualazzi | età | altezza | peso | fidanzata e figli

figlio di Velio Gualazzi, colui che fondò gli Anonima Sound insieme con Ivan Graziani, Raphael Gualazzi inizia a studiare pianoforte a Pesaro al Conservatorio "Rossini", poi inizia ad avvicinarsi a alla fusion, al blues e al jazz. Nel 2005 pubblica il disco d'esordio, "Love outside the window", che gli permette di attirare l'attenzione della critica. Inizia a frequentare manifestazioni e rassegne che diventeranno un punto fisso della sua carriera, come l'Argo Jazz, il Fano Jazz, il Java Festival di Giakarta, il Trasimeno Blues, il Bianco Rosso & Blues e il Ravello International Festival. Il 2011 è l'anno della svolta. Con il brano Follia D'Amore, Raphael Gualazzi vince nella sezione Giovani del Festival di Sanremo.



Lo stesso anno rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest classificandosi secondo.

