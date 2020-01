Pagelle Juventus Parma | super Ronaldo | due i flop

Pagelle Juventus Parma : Ronaldo mortifero - Kulusevski spento VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juventus Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Parma, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Cristiano Ronaldo FLOP: Darmian VOTI Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, De Ligt 7, Alex Sandro 6 (21' Danilo 6,5); Rabiot 6,5, Pjanic 6, Matuidi 6; Ramsey 6 (59′ ...

Il Divin Codino - CR7 volte di fila in gol con la Juventus : Cristiano Ronaldo super e Parma ko - le Pagelle : Juventus-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa un’altra partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale sono scese in campo Juventus e Parma, continua l’importante marcia scudetto della squadra di Maurizio Sarri, i bianconeri allungano in classifica grazie al passo falso nel pomeriggio dell’Inter con la squadra di Conte che non è andata oltre il pareggio contro il ...

Il Lecce ferma le grandi - dopo la Juventus pareggio anche per l’Inter : Mancosu riprende Bastoni - le Pagelle : Lecce-Inter – Il Lecce ferma anche l’Inter. dopo il pareggio della Juventus, al Via del Mare impatta anche la squadra di Conte. Partita godibile nel primo tempo con ribaltamenti di fronte continui e diverse occasioni. La più grande è per l’Inter con Brozovic, il destro del croato si stampa sul palo a Gabriel battuto. Da segnalare un gol annullato a Lukaku, due interventi ai limiti del cartellino rosso da parte di Donati e ...

Coppa Italia – La Juventus si concede una scampagnata contro l’Udinese - finisce 4-0 : le Pagelle di CalcioWeb : Juventus-Udinese – La Juventus si concede una passeggiata infrasettimanale negli ottavi di Coppa Italia. Udinese spazzata via con un sonoro 4-0. Apre Higuain dopo un interminabile uno-due con Dybala, sprazzi di sarrismo. Raddoppio proprio della “Joya” su calcio di rigore concesso per un fallo di Nicolas su Bernardeschi. Ad inizio ripresa viene annullata una rete a Higuain per un fuorigioco in partenza di de Ligt. Dybala ...

LIVE Juventus-Udinese 4-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : la Vecchia Signora domina con Dybala e Higuain e vola ai quarti! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Tra poco le Pagelle del match. 22.39 Dominio totale della Juventus che mette in mostra una delle sue migliori versioni stagionali. Dybala domina la scena e con due reti, una su rigore ed un’altra alla “Omar Sivori”, illumina la strada: Higuain lo segue a ruota, mentre Douglas Costa su penalty non permette la tripletta de “La Joya”. Quarti di finale conquistati per ...

Serie A - le Pagelle di Roma-Juventus : Dybala bene - Veretout ingenuo : La Juve batte la Roma e torna in testa alla classifica laureandosi campione d'inverno. Decidono i gol di Demiral e Ronaldo. Infortuni per Zaniolo e per il difensore turco.

Roma-Juventus 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Kolarov cerca ancora Demiral - Alex Sandro vuole sostituire Perin : Roma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Roma regala i primi 20 minuti, la Juve ringrazia, ne fa due e sbanca l’Olimpico. Vittoria dei bianconeri nella capitale, i giallorossi di Fonseca scendono in campo in ritardo e non riescono a riprenderla. Di seguito, le pagelle della nostra redazione. ROMA Pau Lopez 6.5 – Chiude su Ronaldo nel primo tempo, non ha colpe sui gol. Florenzi 6 – Senza infamia né lode, ...