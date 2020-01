Mal di testa al mattino, russamento e sonno inquieto: sintomi da non sottovalutare, rivelano una malattia pericolosa (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono quattro milioni gli italiani che soffrono dell’apnea del sonno, malattia pericolosa perché rappresenta un importante fattore di rischio per le cardiopatie. Argomento al centro dell’attenzione nel meeting promosso dall’AIAC (Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione) al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, che nei giorni scorsi ha accolto oltre cento specialisti cardiologi, pneumologi e internisti da Sicilia e Calabria per fare il punto e aggiornarsi sul disturbo che coinvolge il 17% della popolazione adulta, in particolare uomini e obesi ed è certamente sottodiagnosticato. “Si tratta di una sindrome ostruttiva che comporta ripetute interruzioni temporanee del sonno – spiega il dott. Giovanni Bisignani, direttore struttura complessa di Cardiologia UTIC – Castrovillari dell’ASP di Cosenza e membro del consiglio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

