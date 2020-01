Libia, Di Maio: “L’Italia è pronta ad ospitare la prossima riunione. La guerra e le armi non sono la risposta al conflitto in corso” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Qui alla nostra ambasciata a Berlino, per fare il punto poco prima dell’inizio dei lavori della conferenza. La Libia è un tema di sicurezza nazionale e come Italia siamo pronti ad ospitare la prossima riunione per implementare il processo politico e dare stabilità alla regione. Non è la guerra, non sono le armi la risposta al conflitto in corso. Deve prevalere il dialogo e l’Italia continuerà a ribadirlo in ogni sede”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, prima dell’inizio della conferenza di Berlino sulla Libia. “Come Italia chiederemo che l’Ue parli con una sola voce – ha aggiunto -, chiederemo di fermare la vendita di armi, chiederemo di far rispettare le sanzioni previste dall’embargo delle Nazioni Unite. La risposta alla crisi libica non può essere un’altra guerra. Nel 2011 sono stati compiuti errori gravissimi. ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

matteorenzi : Sui quotidiani oggi i progetti di Di Maio sui 5S. Rispettabile ma la priorità oggi per noi e per il Ministro degli… - RaiNews : Oggi a Berlino la conferenza di pace per la #Libia . #Sarraj e #Haftar sono entrambi arrivati ieri nella capitale t… - Agenzia_Ansa : #Libia: Di Maio a Berlino, Ue parli con una sola voce. Attesa per la conferenza #ANSA -