Ida Platano in abito da sposa: la ex dama di Uomini e Donne lascia tutti senza parole (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono giorni che non si hanno notizie di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver dominato le puntate del trono over di Uomini e Donne e aver lasciato finalmente insieme il programma, la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi ha fatto un po' perdere le tracce. L'ex dama e l'ex cavaliere non sono più tornati a Uomini e Donne per aggiornare Maria De Filippi e il pubblico su come procede la loro storia d'amore e su eventuali news sulle nozze, ma niente paura: dalle ultime procede a gonfie vele tra i due. Sì, perché li avevamo lasciati con una seconda proposta di matrimonio questa volta andata a buon fine. Dopo le reticenze di lei in studio, a UeD, quando ha capito che non poteva lasciarsi scappare Riccardo perché ancora innamorata, Ida non ha avuto alcun tentennamento quando lui le ha fatto la proposta bis. (Continua dopo la foto) Prima di Natale, Riccardo ha sorpreso Ida nel ...

