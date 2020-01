Fabrizio Corona, l’ex Silvia Provvedi incinta: la sua reazione su Instagram (Di domenica 19 gennaio 2020) Silvia Provvedi è incinta. Secondo le ultime indiscrezioni, diffuse da Chi e rilanciate da Spy, l’ex compagna di Fabrizio Corona aspetterebbe il suo primo figlio e in tanti si chiedono quale sia stata la reazione dell’ex re dei paparazzi di fronte a questa notizia. Da qualche settimana l’ex di Nina Moric ha lasciato il carcere per scontare il resto della pena in un istituto di cura che si trova vicino Monza. A deciderlo il giudice di sorveglianza che gli ha concesso la possibilità di abbandonare il carcere per curare il suo stato di salute mentale. Fra le prime persone che Corona ha riabbracciato dopo la notizia c’è stato Carlos, il figlio nato dall’amore per Nina Moric. L’incontro è stato immortalato con uno scatto commovente postato poi su Instagram. Da allora Fabrizio ha ripreso a usare i social per raccontare le sue giornate. Non parla quasi mai, ma posta delle Stories in cui si ... Leggi la notizia su dilei

