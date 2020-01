Confusione in casa Napoli, De Laurentiis furioso con Gattuso: voleva richiamare Ancelotti (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli dopo il ko per 2-0 contro la Fiorentina sprofonda in classifica. Gattuso ha ottenuto appena tre punti in cinque giornate di campionato, accumulando quattro sconfitte, di cui addirittura tre al San Paolo, con una media punti di 0,6 a partita. Uno score da incubo che, come riporta “La Gazzatta dello Sport”, avrebbe potuto sollecitare il presidente De Laurentiis a richiamare Carlo Ancelotti se l’ex allenatore fosse stato ancora libero. Il presidente è arrabbiatissimo, ha parlato con l’allenatore subito dopo la partita e gli ha contestato l’ennesima prestazione mediocre. L'articolo Confusione in casa Napoli, De Laurentiis furioso con Gattuso: voleva richiamare Ancelotti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

