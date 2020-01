C’e posta per te: perde la compagna davanti ai suoi occhi,la straziante storia di Milo (Di domenica 19 gennaio 2020) Mara Venier è stata ospite della seconda puntata di “C’è posta per te”. La conduttrice di Domenica In è stata complice della sorpresa del giovane Milo, che ha voluto incontrare i suoi suoceri per mostrargli tutta la sua gratitudine. Dopo la morte della sua fidanzata, Giada, il giovane ha trovato conforto proprio nei genitori della ragazza che sono diventati la sua famiglia. La seconda puntata della stagione di C’è posta per te è stata piuttosto emozionante, come dimostra l’ultima storia raccontata da Maria De Filippi che ha visto anche la collaborazione di Mara Venier. I protagonisti sono Milo e i suoi suoceri, una vera e propria famiglia d’adozione, che lo hanno aiutato quando è morta Giada, la loro figlia e madre della piccola Beatrice. L’ingresso di Mara Venier Prima di entrare nel pieno ... Leggi la notizia su howtodofor

