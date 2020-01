A Bibbiano due piazze, per Lega e Sardine (Di domenica 19 gennaio 2020) Bibbiano ancora nervo scoperto nella campagna elettorale in Emilia Romagna. Piazza della Repubblica, fino a oggi 'contesa' tra Lega e Sardine, per le rispettive manifestazioni annunciate per giovedi' prossimo, e' stata assegnata al partito di via Bellerio. Mentre le 'Sardine' hanno acconsentito di spostare il loro evento, dalla piazza di fronte al municipio, inizialmente richiesta, a uno spazio vicino, piazza Libero Grassi. La decisione e' stata comunicata dal movimento anti-sovranista, dopo un incontro in Questura nel pomeriggio. La Lega in quanto partito politico ha, infatti, la precedenza. "Noi le promesse le manteniamo", ha scandito Matteo Salvini dal palco di Maranello, dove ha riunito il popolo leghista, nell'ultimo sabato di campagna elettorale prima del voto del 26 gennaio. "Giovedi' prossimo alle ore 18, l'avevo promesso a quelle mamme e quei papa': andare, tornare, portare ... Leggi la notizia su ilfogliettone

stanzaselvaggia : La bambina accusata falsamente di masturbare un gatto, la psicologa che praticava “una sorta di esorcismo” su una b… - SimonaMalpezzi : La Cassazione rileva che erano infondati gli arresti contro il sindaco di #Bibbiano. Questo ci dice due cose: che l… - NicolaConcilio : RT @Menodiunminuto: Quindi il #23gennaio, quanto è vero Iddio, tutti a #Bibbiano con una sardina in mano perché non esiste che la Questura… -