Tony Colombo accetta invito in tv | verrò con mia moglie

"Non è l'Arena" ospita domenica 19 gennaio Tony Colombo, cantante neomelodico a cui gli inviati del conduttore Massimo Giletti stanno dando la caccia da diverse settimane, dopo l'inchiesta di Fanpage "Camorra entertainment". "Ormai è più di un mese che cercate di intervistare me o mia moglie, i miei collaboratori. Ho deciso di mettere un punto a tutta questa storia e verrò personalmente assieme a mia moglie Tina a difendere i nostri diritti e quelli della nostra famiglia. Ci vediamo domenica", ha annunciato il re dei neomelodici, sposato con Tina Rispoli, 44enne vedova di Gaetano Marino, boss degli scissionisti di Secondigliano ucciso a Terracina nel 2012.

