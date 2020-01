Stati Uniti, sparatoria in casa a Salt Lake City: 4 morti (Di sabato 18 gennaio 2020) Stati Uniti, sparatoria in casa a Salt Lake City: 4 morti Sono quattro le persone uccise in una sparatoria avvenuta in una casa a Grantsville, città di 11mila di abitanti vicino Salt Lak City, capitale dello Utah. Una quinta persona è stata ferita. A riferirlo è la polizia, citata dalla Cnn. Il killer è stato arrestato, ma non è ancora chiaro se si tratti di una strage familiare. Non sono Stati divulgati i nomi delle vittime ne’ dell’autore del massacro. La polizia ha tuttavia precisato che non ci sono altri sospetti e quindi la comunità non è in pericolo. Leggi la notizia su tpi

