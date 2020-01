Sbanda con l’auto e si ribalta: ferito un uomo (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPietrelcina (Bn) – E’ di un ferito il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi in contrada Tufariello a Pietrelcina, in provincia di Benevento. Un 70enne ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Doblò, probabilmente a causa del fondo stradale viscido e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo il conducente che è poi stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale ‘Rummo’. Fortunatamente nulla di grave, l’uomo ha riportato un trauma cranico e contusioni in più parti del corpo. L'articolo Sbanda con l’auto e si ribalta: ferito un uomo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

