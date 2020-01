Pozzo d’Adda, bambina sviene nella vasca mentre fa il bagno: soccorsa, è gravissima (Di sabato 18 gennaio 2020) Lotta tra la vita e la morte la bambina di 6 anni soccorsa dopo un malore che l'ha colta mentre era nella vasca da bagno: la piccola residente a Pozzo d'Adda in provincia di Milano è stata trovata dalla madre priva di sensi e per questo trasportata in ospedale al Papa Giovanni XXIII dove si trova ora in condizioni critiche. Leggi la notizia su fanpage

CoopMatch : RT @CoopMatch: Milano: EDUCATORI PART-TIME CAG E POLITICHE GIOVANILI VAPRIO E POZZO D'ADDA -