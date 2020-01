Monitorare l’influenza con i dati registrati da Fitbit si può secondo questo studio (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli indossabili di casa Fitbit possono essere utili per Monitorare e stimare l'insorgenza di uno stato influenzale, ecco i dati e tutti i dettagli di uno studio in proposito che prende in esame vari utenti statunitensi. L'articolo Monitorare l’influenza con i dati registrati da Fitbit si può secondo questo studio proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Monitorare l’influenza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Monitorare l’influenza