Milan – Udinese | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica 19 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) La prima giornata di ritorno di Serie A continua con il match tra Milan e Udinese. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Il Milan vince in trasferta a Cagliari con il risultato di 1 -0. Vittoria casalinga netta per l’Udinese che rifila 3 gol al Sassuolo con il risultato finale di 3 -0 per i bianconeri. Decima posizione con 25 punti per il Milan che si trova ancora carico di adrenalina dalla vittoria della scorsa giornata e non vede l’ora di replicare con questo match al Meazza. Terza vittoria di fila per l’Udinese che vola in 12esima posizione con 24 punti; vincendo questo scontro con il Milan potrebbe addirittura salire in ottava posizione. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Milan – Udinese L’anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A tra Milan e ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

