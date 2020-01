Migranti: Salvini, ‘lo chiedo formalmente, mandatemi a processo’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Maranello (Mo), 18 (Adnkronos) – “Ve lo chiedo formalmente: mandatemi a processo, mandatemi a processo, mandatemi a processo, perchè con me verrà processato il popolo italiano”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Maranello. “Schiena dritta -ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno- chi mi ritiene un criminale mi mandi a processo e trovate un tribunale bello grande, perchè con me ci saranno un milione di donne e uomini di questo Paese”. L'articolo Migranti: Salvini, ‘lo chiedo formalmente, mandatemi a processo’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

