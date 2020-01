Michele Bravi dopo l’incidente si svela a Verissimo: “Ho seguito un percorso terapeutico per superare il trauma” (Di sabato 18 gennaio 2020) Michele Bravi a Verissimo ha parlato del difficile periodo affrontato dopo l’incidente, ha seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi Michele Bravi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi 18 gennaio su Canale 5, dove è tornato a parlare dell’incidente e del forte trauma subito. Il cantante ha fatto sapere che non è stato affatto semplice riprendersi dopo l’incidente, ha avuto bisogno di molto tempo e aiuto per affrontare il trauma e il delicato periodo vissuto. A Silvia Toffanin ha raccontato: “Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quel che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile. Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino. Adesso non fa più parte della mia vita soltanto perché si è ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

