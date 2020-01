Meghan Markle non metterà più piede in Inghilterra? - (Di sabato 18 gennaio 2020) Carlo Lanna Secondo le ultime news da Londra, Meghan Markle non avrebbe nessuna intenzione di mettere piede sul suolo inglese nonostante un accordo fatto in precedenza con la Sovrana A più di una settimana dalla Megxit, tutto quello che riguarda la vita di Meghan Markle e del Principe Harry dopo la rottura con la royal family è ancora un argomento caldo per non dire scottante. Sono molte le indiscrezioni che si leggono in rete su tutto quello che sta accadendo a Londra dopo il summit e il benestare da parte della Regina. Alla luce dei fatti, la nuova vita degli ex duchi di Sussex non è così serena come i diretti interessati avevano sperato, o almeno così fanno credere i rumor di palazzo. Harry è quello più triste e quello che sta somatizzando quanto è accaduto. Meghna invece è quella più felice e serena. È stato il Daily Mail a riportare lo stato d’animo della coppia reale ... Leggi la notizia su ilgiornale

