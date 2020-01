"Le persone come te devono morire". Giulia aggredita a Potenza da due bulli perché gay (Di sabato 18 gennaio 2020) Due bulli avrebbero picchiato una 31enne di Potenza. La donna su Facebook ha denunciato di essere stata pestata in strada, lo scorso 15 gennaio. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali. Nel post la 31enne ha pubblicato anche le foto del volto tumefatto e del referto medico e indicato la causa delle violenze nel suo orientamento sessuale.“Era mercoledì sera, cammino a piedi, in questa meravigliosa città di Potenza, con le mie cuffiette blu nelle orecchie, sento qualcuno blaterare verso di me, non capendo cosa stesse accadendo, mi tolgo le cuffiette e vedo due ragazzini che, attraversando la strada e si mettono di fronte a me, intralciandomi il passaggio. Chiedo loro che problemi avessero e dopo due spintoni che mi hanno atterrata, ancora cosciente sento una frase:“Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vede come ... Leggi la notizia su huffingtonpost

