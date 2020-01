Il vicepresidente del comitato di Auschwitz attacca Salvini: “Secondo me, è un fascista” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il vicepresidente del comitato Auschwitz: “Per me Salvini è fascista” Chrisoph Heubner, vicepresidente del comitato di Auschwitz, fondato dai sopravvissuti al campo di concentramento in Polonia, ha dato del fascista a Matteo Salvini. “Dal mio puto di vista, è un fascista”, ha dichiarato Heubner a margina di una conferenza stampa a Berlino sul giorno della memoria, che si celebrerà il 27 gennaio. “I messaggi che trasmette Salvini risvegliano l’antisemitismo. E lui si rivolge agli antisemiti, che si trovano nel suo entourage”, ha aggiunto. Secondo il vicepresidente, l’ex ministro dell’Interno sarebbe anche il responsabile dei messaggi di odio rivolti a Liliana Segre, per cui alla senatrice a vita è stata assegnata la scorta. “Salvini è il prototipo di quei politici che preparano l’umore sociale e rendono il fascismo chic”, ha ... Leggi la notizia su tpi

