Il Signore degli Anelli: Elijah Wood, il suo ultimo saluto a Christopher Tolkien (Di sabato 18 gennaio 2020) IL protagonista de Il Signore degli Anelli Elijah Wood ha dedicato un ultimo saluto sui social a Christopher Tolkien, erede di JRR Tolkien, morto nei giorni scorsi. Elijah Wood, interprete di Frodo Baggins nella saga de Il Signore degli Anelli, ha espresso il suo dispiacere per la morte di Christopher Tolkien, figlio di J.R.R. Tolkien grazie al quale è stato possibile conoscere la storia della Terra di Mezzo. Christopher Tolkien è stato fondamentale per la diffusione del lavoro del padre dopo la sua morte, un lavoro molto importante che ha reso le storie della Terra di Mezzo dei veri e propri cult mondiali. Elijah Wood, protagonista della trilogia de Il Signore degli Anelli, ha commentato in un commovente tweet questa perdita, confermando l'importanza del defunto autore ed ... Leggi la notizia su movieplayer

