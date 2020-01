Grave lutto per Celine Dion: “Canterò per te con tutto il mio cuore” (Di sabato 18 gennaio 2020) Grave lutto in famiglia per Celine Dion, che ha dato la triste notizia sui social prima di un concerto a Miami. È morta la madre, Therese Dion. Aveva 92 anni. “Mamma, ti amiamo così tanto… – ha twittato la cantante canadese prima di esibirsi – Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore”. La star ha anche pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, che mostra ‘Maman Dion’ (così era soprannominata Therese, ndr) con accanto suo marito e i loro 14 figli, nati tutti tra il 1946 e il 1968 dal matrimonio con Adhemar-Charles Dion, scomparso nel 2003. Celine, che è nata appunto nel 1968, è la più piccola. Il suo post dedicato alla madre ha subito scatenato la reazione dei fan che, commossi, hanno dimostrato grande affetto e vicinanza all’artista, scrivendole tanti messaggi emozionanti. (Continua dopo la foto) Era ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

