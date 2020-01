Estorsioni, 3 arresti in clan catanese

Estorsione aggravata dal metodo mafioso:questa l'accusa per cui i carabinieri di Paternò stanno eseguendo tre misure cautelari nei confronti di tre persone indicate come appartenenti alSantangelo attivo nella zona e legato alla famiglia Santapaola. Vittime delledue imprenditori catanesi,costretti a pagare dietro minacce e intimidazioni. "Se vai dai carabinieri e li porti qua, li lego insieme a te nel paraurti della macchina e ci facciamo un giro per strada", hanno detto a uno dei due imprenditori.(Di sabato 18 gennaio 2020)