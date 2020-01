Disordini a Beirut, oltre 220 feriti

Scontri tra manifestanti e polizia nel centro di, fino alla zona che conduce alla sede del parlamento.220 i, secondo quanto riferito dalla Croca Rossa. 65 le persone in ospedale. La violenza è scoppiata a margine delle proteste per chiedere la formazione di un nuovo governo e misure per alleviare la crisi finanziara nel cosiddetto 'giorno della rabbia'. Centinaia i manifestanti a confronto con la polizia in tenuta anti-sommossa che hanno risposto con lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti.(Di sabato 18 gennaio 2020)