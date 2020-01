Cosa dovreste fare ora che avete finito di vedere The Witcher su Netflix - articolo (Di sabato 18 gennaio 2020) Un vento furioso ulula in distanza mentre la pioggia battente bagna i dirupi segnati dalle intemperie. In lontananza, lupi banchettano sulle carcasse di animali meno fortunati, mentre contadini, nel caldo di una taverna, si siedono per la cena, trangugiando boccali di Campione di Vizima, mentre scommettono anche i propri stivali cercando di non perdere tutto a Gwent.Lontano da tutto questo, in cima ad una collina isolata, Geralt di Rivia attende pazientemente l'alba, dopo aver completato un contratto. Il mondo è tranquillo qui: "Chiudo gli occhi e il mondo intero sparisce", così Sylvia Plath scrive nella sua "Mad Girl's Love Song". "Apro gli occhi e tutto sembra nascere, di nuovo". Un po' come accade in The Witcher 3.Se avete finito recentemente The Witcher su Netflix, che celebra la saga di Andrzej Sapkowski con un adattamento gloriosamente kitsch, vi chiederete Cosa fare adesso. Una ... Leggi la notizia su eurogamer

