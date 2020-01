Bob: Francesco Friedrich fa il vuoto ad Igls. 18mo Patrick Baumgartner (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesco Friedrich non si ferma più. Il campione olimpico, dopo aver trovato la doppietta a La Plagne, continua a timbrare il cartellino nella Coppa del Mondo di bob a 2: il fenomenale teutonico si impone, facendo il vuoto, ad Igls. Sul catino austriaco, particolarmente favorevole alle caratteristiche del nativo di Pirna, non c’è stata davvero storia, con gli avversari lontanissimi. Tutto troppo facile per il teutonico: miglior crono in entrambe le run, con una seconda discesa davvero perfetta con la quale ha fatto il vuoto. 1:43.87 il tempo conclusivo. Ancora bene in questa stagione la sorpresa britannica Brad Hall: per lui piazza d’onore, staccato però di 74 centesimi. Richard Oelsner, altro tedesco, completa il podio. Nella top-5 Nico Walther e l’elvetico Michael Vogt. Un equipaggio azzurro in gara: quello formato da Patrick Baumgartner e Costantino Ughi che chiude ... Leggi la notizia su oasport

