Bisceglie-Reggina: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 18 gennaio 2020) Bisceglie-Reggina: probabili formazioni, quote e pronostico Bisceglie-Reggina è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio, allo stadio Gustavo Ventura. Momento di forma pessimo per il Bisceglie: nelle ultime cinque partite di campionato, i pugliesi hanno infatti collezionato appena un pareggio e cinque sconfitte, meritando ampiamente l’attuale posizione in classifica, la 17esima, ad un passo dalla zona caldissima dei playout. Servirà una risposta degna di nota in Bisceglie-Reggina da parte dei nerazzurri, considerata anche la caratura e la superiorità dell’avversario che affronterà in campo. Discorso diametralmente opposto per la Reggina, che sta letteralmente dominando il Girone C di questa Serie C: quattro vittorie nelle ultime cinque con l’unico neo ... Leggi la notizia su termometropolitico

