Bibbiano: Salvini, ‘una vergogna che grida vendetta al mondo’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Maranello (Mo), 18 gen. (Adnkronos) – “Bibbiano è una vergogna che grida vendetta al mondo. Voglio vivere in un Paese in cui la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Maranello, confermando che giovedì sarà “nella piazza di Bibbiano” per “portare speranza, pulizia dignità”. L'articolo Bibbiano: Salvini, ‘una vergogna che grida vendetta al mondo’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

SkyTG24 : 'A #Bibbiano è successa una cosa molto interessante, cioè si è dimostrato ancora una volta che le #sardine sono mol… - repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini - matteosalvinimi : #Salvini: I fatti di #Bibbiano sono una vergogna che gridano vendetta al mondo. ?? ??#Maranello #26gennaiovotoLega -