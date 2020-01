Terrore tra i cittadini, faccia a faccia con una pantera nera: “Non andate in campagna di notte” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una pantera nera è stata avvistata da diverse persone nei campi del Foggiano: organizzate squadre di ricerca. Il racconto del faccia a faccia L’allarme è stato lanciato in diretta a Pomeriggio Cinque. Una pantera nera si aggirerebbe nel Foggiano, in Puglia e stando alle testimonianze non vi sarebbe alcun dubbio. A raccontarlo è stato Nicola, … L'articolo Terrore tra i cittadini, faccia a faccia con una pantera nera: “Non andate in campagna di notte” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Nonha_stata : La norma sulla #prescrizione è una cagata pazzesca. Che il PD la voti è normale, hanno votato le peggio leggi penal… - PillaPaladini : RT @FandangoLibri: È mai possibile che l’uomo più temuto da milioni di deportati, il cui solo nome incuteva terrore, fosse un essere così v… - Maurizio62 : RT @FandangoLibri: È mai possibile che l’uomo più temuto da milioni di deportati, il cui solo nome incuteva terrore, fosse un essere così v… -