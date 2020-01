Sinisa Mihajlovic: “13 chemio in 5 giorni ma ora sto vincendo la mia battaglia” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici“. In esclusiva assoluta a Verissimo Sinisa Mihajlovic parla della battaglia che sta combattendo contro la leucemia che l’ha colpito la scorsa estate. “Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli bene sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così. Adesso – prosegue – ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato“. (continua…) “Stavo male ma dovevo dare forza alla ... Leggi la notizia su howtodofor

fanpage : L'annuncio più bello! Sinisa Mihajlovic sta vincendo la sua personalissima battaglia contro la Leucemia - Corriere : Mihajlovic: «13 chemio in 5 giorni, ma sto vincendo la mia battaglia» - QuiMediaset_it : A #verissimo Sinisa Mihajlovic 'Per ora sto vincendo la mia battaglia' -