Sardine, il Daspo e la polizia dei social network: «Una vera e propria repressione della libertà di espressione» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Durante la conferenza stampa tenuta dal movimento Sardine di questa mattina, 17 gennaio 2020 a Bologna, Mattia Santori ha parlato di social network proponendo il «Daspo» nei confronti degli odiatori. Leggendo il virgolettato presente nell’articolo del Corriere della Sera, in attesa di reperire il video dell’intervento, Santori ritiene che tra i temi caldi su cui ragionare subito ci sono il populismo digitale e la democrazia digitale. In tal senso, il leader del movimento ha parlato di «un organo di polizia che garantisca che c’è un livello di sostenibilità democratica all’interno dei social network». Facebook e Twitter, giusto per citare i due social più noti, operano già nel contrasto agli odiatori attraverso la sospensione dei loro account. Come spesso succede, l’utente espulso dal social può sempre crearsi un altro account cercando di farla franca. In ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Sardine a Bologna, Santori: “Sarà un evento epocale: raccolti 70mila euro. Vedere Conte? Sarebbe bello, noi proponi… - mante : Il Daspo per i social network (se è corretta la ricostruzione che leggo sui giornali) è la prima grossa cretinata d… - fabiochiusi : Ma come hanno deciso 'le Sardine' che il Daspo social è una proposta delle Sardine? Qualcuno ha votato da qualche… -