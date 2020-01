Oroscopo oggi di Paolo Fox, 17 gennaio: i voti del fine settimana (Di venerdì 17 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox oggi a I Fatti Vostri: le previsioni di venerdì 17 gennaio A I Fatti Vostri l’astrologo per eccellenza Paolo Fox ha svelato, puntuale come sempre, l’Oroscopo del giorno (17 gennaio) senza dimenticare i voti del fine settimana per tutti i segni dello zodiaco. Prima di scoprirli vediamo cosa aspettarsi dalle stelle e dai pianeti: lieve stato di disagio per i nati sotto il segno del Toro mentre il Capricorno si sentiranno molto stanchi. Giornata favorevole in vista per il weekend per il Sagittario. Certe questioni caratteriali andranno risolte per i nati sotto il segno del Leone. Paolo Fox, Oroscopo del giorno: i voti e le pagelle del weekend (18-19 gennaio) oggi a I Fatti Vostri su Rai2 Paolo Fox ha raccontato l’Oroscopo di oggi e i voti e le pagelle del weekend (18-19 gennaio), (previsioni del giorno svelate in piccola parte nella giornata di ... Leggi la notizia su lanostratv

La7tv : #oroscopo Cosa dicono le stelle oggi #17gennaio? - italiaserait : Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2020. Le previsioni del giorno - insomnvia : l'oroscopo di oggi ci azzecca così tanto da essere inquietante -