Mindhunter, non ci sarà la terza stagione su Netflix (Di venerdì 17 gennaio 2020) Diretta dal regista David Fincher, lo stesso di House of Cards, la serie è un thriller investigativo ambientato negli Stati Uniti degli anni '70. Il protagonista, l'agente federale Holden Ford cerca di tracciare il profilo psicologico di un pericoloso criminale omicida, interrogando altri serial killer incarcerati. Dopo il successo delle prime due stagioni, Netflix ha annunciato che la terza stagione potrebbe non essere prodotta, a causa di altri impegni cinematografici del regista. Leggi la notizia su fanpage

itscerry : Cara @netflix, invece di rinnovare serie di merda tipo You, Baby e chi più ne ha più ne metta, perché non porti ava… - ridemyparkinson : Come fate a non rinnovavere #Mindhunter ?? - piercethesinner : Cancellano Mindhunter ma rinnovano quella merda di You dove il protagonista non ha letteralmente più nessuno da far… -