Meteo 7 giorni: Weekend con PIOGGIA e NEVE a quote basse. FREDDO in arrivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meteo SINO AL 23 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE La prima perturbazione del 2020 raggiunge l'Italia, favorendo Meteo finalmente più consono al periodo dopo la lunga parentesi anticiclonica che ha determinato la sostanziale assenza dell'inverno in questa prima parte di gennaio. Il peggioramento inizia dal Nord Italia per poi raggiungere anche il Centro-Sud, dove porterà piogge e nevicate sui rilievi. L'anticiclone sul Mediterraneo subirà un autentico collasso, a seguito dell'intrusione del sistema perturbato, e andrà a scavarsi un'area di bassa pressione che poi richiamerà a sé aria più fredda dal Nord Europa. L'afflusso FREDDO sarà incentivato dall'anticiclone atlantico che si estenderà verso nord, con massimi di pressione che andranno a collocarsi sulle Isole Britanniche. Le temperature subiranno un netto calo su tutto il Centro-Nord e specie sui versanti ... Leggi la notizia su meteogiornale

