Le Banche dell’Eurozona aumentano i profitti dai prestiti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel 2019, le Banche dell’Eurozona hanno incrementato i propri profitti derivanti dal prestito del denaro, nonostante le proteste del comparto bancario per i tassi Euribor troppo bassi imposti dalla Banca centrale europea. Come riportato dal quotidiano greco Kathimerini, il settore bancario ha realizzato un utile di 202,9 miliardi nei primi tre mesi del 2019, contro i 194,4 dell’analogo periodo dell’anno precedente, per un aumento netto superiore ai quattro punti percentuali. L’allarme relativo ai tassi sui depositi troppo contenuti voluti dalla Bce per dare impulso agli investimenti non ha dunque pesato come previsto sulle Banche dell’Unione europea, sa sempre scettiche sulla questione. Nonostante ciò, il settore continua a richiedere aumenti dei tassi, per permettere un margine aggiuntivo sui finanziamenti che garantirebbe maggiore stabilità al mercato e ... Leggi la notizia su it.insideover

