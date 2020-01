La fantastica giravolta del M5S sul Global Compact: ora che non c’è più Salvini sono a favore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Qualche mese fa la Lega e Giuseppe Conte se le sono date di santa ragione perché i leghisti avevano improvvisamente scoperto l’esistenza di una bozza di riforma del MES. Ma quella non era la prima volta che i parlamentari leghisti che sostenevano il Conte One cadevano dal proverbiale pero. Nel novembre del 2018 la Lega scoprì l’esistenza del temibile Global Compact, un malefico piano per favorire l’invasione di migranti in Italia. E peggio ancora: avevano scoperto che l’Italia aveva intenzione di ratificare l’accordo. Quando Giuseppe Conte cambiò idea sul Global Compact Durante il suo intervento all’Assemblea Generale dell’ONU del 26 settembre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva dichiarato: «I fenomeni migratori con i quali ci misuriamo richiedono una risposta strutturata, multilivello e di breve, medio e lungo periodo da parte dell’intera ... Leggi la notizia su nextquotidiano

