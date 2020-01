Iran, Khamenei: Trump un terrorista, Soleimani un eroe (Di venerdì 17 gennaio 2020) Teheran, 17 gen. (askanews) – Una enorme folla ha assistito al sermone dell’ayatollah Khamenei nella grande moschea di Teheran nel venerdì di preghiera. Un evento rarissimo: la guida suprema in passato ha infatti pronunciato sermoni solo in momenti ritenuti critici per la Repubblica islamica. Khamenei ha subito puntato il dito contro gli Stati Uniti. Ha definito Donald Trump “un terrorista” che ha fatto uccideere vigliaccamente Soleimani e ha giudicato l’attacco missilistico contro la base Usa in Iraq come un momento in cui gli americani sono stati colpiti “nell’orgoglio”. Quanto all’aereo civile abbattuto dai missili Iraniani, Khamenei ha auspicato “che non si ripeta mai più” un errore del genere. Nel discorso trasmesso in diretta dalla tv di Stato, la massima autorità religiosa e politica del paese ha ripetuto ... Leggi la notizia su notizie

